Home Wiadomości Błąkała się po mieście w piżamie i skarpetkach. Zdezorientowaną i przemoczoną kobietę znaleźli strażnicy miejscy

Wiadomości

26 sierpnia, 2025

Błąkała się po mieście w piżamie i skarpetkach. Zdezorientowaną i przemoczoną kobietę znaleźli strażnicy miejscy

Radiowóz Straży Miejskiej Źródło: Straż Miejska w Białymstoku
Była w samych skarpetkach i szpitalnej piżamie. Tak poruszającą się po mieście kobietę zauważył patrol Straży Miejskiej w Białymstoku. Mundurowi za pośrednictwem dyżurnego ustaliliśmy, że 41-latka jest poszukiwana przez policję z powodu samowolnego opuszczenia Szpitala Wojewódzkiego.

 

Do sytuacji doszło w poniedziałek (25.08) popołudniu. 

– Strażnicy patrolujący okolice stadionu miejskiego przy ulicy Zwierzynieckiej zauważyli poruszającą się kobietę. Mundurowych zdziwił i jednocześnie zaniepokoił jej wygląd. Miała na sobie tylko szpitalną piżamę i skarpetki. Kobieta była przemoczona i zdezorientowana. Potrafiła powiedzieć jak się nazywa, że opuściła szpital, ale nie była w stanie wskazać konkretnej placówki – mówi Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku. 

Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego strażnicy przekazali kobietę pod opiekę medyków. 

Straż Miejska apeluje do wszystkich mieszkańców, aby w podobnych sytuacjach niezwłocznie i bez wahania informowali służby. Często jeden telefon przyczynia się do uratowania życia. (hk)

Najnowsze wiadomości
Studenci Politechniki Białost ... więcej
Uszkodzona hulajnoga elektryczna leżąca na jezdni po wypadku – ilustracja skutków brawury i braku kasku
Wypadki na hulajnogach elektry ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Przedwczesne wygasanie czynno ... więcej
Radiowóz Straży Miejskiej
Błąkała się po mieście w ... więcej
rektor pb i mezczyzni w mundurze podpisuja porozumienie na tle scianki
Politechnika Białostocka i Ce ... więcej
Fundacja „Lekarze na rzecz l ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.