Black Friday w Teatrze Dramatycznym. Można „upolować” dobrą sztukę w dobrej cenie

Listopad 24, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W ramach rabatowego szaleństwa wielbiciele Melpomeny będą mogli kupić bilety na sztuki Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w specjalnej cenie.

Tylko w najbliższy piątek (26.11) bilety na wzruszającą „Autostradę”, zabawny „Boeing, Boeing”, emocjonującego „Boga mordu”, refleksyjnego „Sopoćkę” oraz przejmującą sztukę „Za wolność, byś wolny był” kosztują 35 złotych.

– Mam nadzieję, że nasza bogata i różnorodna oferta szczególnie zainteresuje osoby, które rzadko odwiedzają teatr. To też propozycja dla widzów, którzy dobrze się bawią na naszych komediach i farsach, by poznali inne spektakle Teatru Dramatycznego w Białymstoku. I na koniec: to dobra okazja, by kupić mikołajkowe prezenty dla rodziny i znajomych w atrakcyjnych cenach – powiedział Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego.

Sprzedaż online ruszy w piątek na stronie dramatyczny.pl/repertuar już minutę po północy i będzie trwać cały dzień. Między godz. 14.00 a 20.00 promocja będzie obowiązywała także w Kasie Teatru przy ul. Suraskiej 1.

Promocja nie obejmuje biletów na premierę spektaklu „Za wolność, byś wolny był” w dniu 5 grudnia oraz przedstawienia sylwestrowego „Boeing, Boeing” w dniu 31 grudnia. (mt)