BKM. Nowa linia 113 Białystok – Choroszcz

21 lutego, 2024

Fot. Dawid Gromadzki / UM Białystok Fot. Dawid Gromadzki / UM Białystok

W środę (21 lutego) po raz pierwszy wyruszył w trasę autobus Białostockiej Komunikacji Miejskiej z Białegostoku do Choroszczy. Nowa linia 113 jeździ ulicami Jana Pawła II, Elewatorską, dalej przez Porosły, Łyski i Jeroniki aż do Choroszczy. To dodatkowych 21 kursów.

Linia ta będzie funkcjonować równolegle z linią 103. Godziny odjazdów z Choroszczy zostały wskazane przez burmistrza Choroszczy.

Autobusy linii 113 będą kursować:

od poniedziałku do piątku w godz. 5.00-19.00,

w soboty w godz. 8.45-16.00,

w niedzielę i święta w godz. 10.00-17.00.

Ponadto od końca grudnia ubiegłego roku funkcjonuje jeszcze jedna nowa linia – nr 123, na trasie od ul. Elewatorskiej, przez Porosły i Krupniki, do Klepacz. Uruchomienie nowych linii było możliwe dzięki inwestycjom drogowym, zrealizowanym zarówno przez Białystok, jak i Choroszcz. Miasto Białystok przebudowało ulicę łączącą Elewatorską z Porosłami w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”. Wybudowano ok. 0,5 km drogi (ulica o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik, infrastruktura techniczna). Koszt tej inwestycji wyniósł 2,6 mln zł, dofinansowanie unijne – 2,1 mln zł. (at)