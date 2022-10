Biznes za milion. Można wygrać indeks na Politechnikę Białostocką

Październik 18, 2022

Finał konkursu „Biznes za milion” w 2017 roku, fot. Tomasz Trochimczuk/Politechnika Białostocka Finał konkursu „Biznes za milion” w 2017 roku, fot. Tomasz Trochimczuk/Politechnika Białostocka

Jak dobrze zainwestować milion złotych? Za dobrą odpowiedź na to pytanie może wygrać indeks na dowolny kierunek Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wydział ten organizuje konkurs „Biznes za milion”.

Pracując samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach uczniowie powinni opisać swój pomysł na przedsięwzięcie biznesowe, którego maksymalna wartości to jeden milion złotych. Jaka to będzie branża, produkt, czy usługa? – to zależy wyłącznie od kreatywności uczniów. Ważne jest jednak to, żeby swoją pracę zgłosić na formularzu konkursowym, który specjalnie z myślą o młodych biznesmenach przygotowali specjaliści z Wydziału Inżynierii Zarządzania PB.

Nadesłane na konkurs prace oceni Kapituła Konkursu. Autorów dziesięciu najlepszych projektów zaprosi 9 grudnia do finałowej rozgrywki. Zadaniem uczniów będzie wtedy prezentacja swojego pomysłu przed jury.

Jest o co powalczyć! Zwycięzca konkursu BIZNES ZA MILION wygra iPhone’a, a wszyscy laureaci indeksy na studia i gadżety. Ogromną wartością udziału w konkursie jest też przedstawienie swojego pomysłu na szerszym forum i przedstawienie go do oceny specjalistom. To wspaniały sprawdzian z kreatywności i przedsiębiorczości. Co więcej, tę przygodę można kontynuować na studiach w Politechnice Białostockiej. Kierunki oferowane przez Wydział Inżynierii Zarządzania to kuźnia młodych przedsiębiorców, którzy odważnie i często samodzielnie kreują swoją ścieżkę zawodową.

Pierwszą edycję konkursu BIZNES ZA MILION wygrała uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie. Paulina Gutowska opracowała aplikację dla przedsiębiorców, którzy poszukują rożnego rodzaju usług doradczych. Pani Paulina została studentką, a następnie absolwentką Wydziału Inżynierii Zarządzania. Obecnie rozwija swoją karierę naukową jako doktorantka Politechniki Białostockiej. Kapituła konkursu nagradzała również projekty: aplikacji mobilnej do wirtualnego przymierzania ubrań (kto by takiej nie chciał!), mobilnej myjni parowej (jej właściciel zarobiłby krocie!), a także pomysł na gospodarstwo agroturystyczne eko.

To trzecia już edycja konkursu. Prace należy przesłać do 27 listopada na adres: milion@pb.edu.pl. Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie bądź zespołowo. (mt)

Z Krzysztofem Połubińskim z Biura Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej rozmawiała Julitta Grzywa: