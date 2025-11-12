Biznes, neuronauka i AI – o tym porozmawiają eksperci na Politechnice Białostockiej w trakcie WIZ-BIZ MBA 2025

12 listopada, 2025

WIZ-BIZ, fot Dariusz Piekut/PB WIZ-BIZ, fot Dariusz Piekut/PB

Nowoczesne technologie, wpływ nauronauki na kreatywność i zarządzanie w świecie biznesu – to główne tematy WIZ-BIZ MBA 2025, czyli „Spotkania z biznesem” organizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Spotkanie, które odbędzie się w piątek (14.11) połączy studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców.

Motywem przewodnim tegorocznego „Spotkania z biznesem” jest neuroscience.

– Do Białegostoku przyjadą fajne osoby, które są rozpoznawalne na arenie krajowej i będziemy zastanawiać się, jak właśnie te osiągnięcia neuronauki z jednej strony wpływają na kreatywność i o tym będzie mówi Ewa Hartmann. A z drugiej, jak neuronauka wpływa na zachowanie, jak podejmujemy decyzje w takiej działalności biznesowej i tym zajmie się Maciej Błaszczak – mówi prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

W programie znajdą się także wystąpienia absolwentów studiów podyplomowych MBA Executive prowadzonych w Politechnice Białostockiej. Błażej Czaplicki będzie mówił o cyberbezpieczeństwie w cyfrowym świeci, a Maciej Ejdys o ryzyku, które jest wpisane w prowadzenie firmy. – Oni będą mówili o tematach, które wypracowali w ramach swojej pracy zawodowej, bo mają doświadczenia w pracy i chcą się tymi doświadczeniami podzielić z innymi uczestnikami. Niekoniecznie będą mówili o tym, jak MBA wpłynęło na ich pracę zawodową, chociaż pewnie ten wątek też się pojawi, ale raczej jak to wiedzę wykorzystali – dodaje prof. Joanna Ejdys.

Konferencja WIZ-BIZ MBA będzie okazją do zdobycia wiedzy, ale też do nawiązania współpracy między uczelnią a lokalnym biznesem. Spotkanie rozpocznie się w piatek (14.11) o 13:00 w siedzibie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Szczegóły i rejestracja dostępne są na stronie internetowej wydziału. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: