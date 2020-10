Biuro Karier UwB ma już 20 lat. Tu spotykają się studenci, absolwenci i pracodawcy

Październik 12, 2020

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku świętuje swój jubileusz. W tym roku mija 20 lat od jego utworzenia.

– Bardzo dobrze pamiętam jedną z pierwszych ofert pracy. Zgłosiła się do nas duża firma handlowa, z którą zresztą współpracujemy do tej pory. Jej ofertę przedstawiliśmy absolwentce ekonomii, która przyszła do nas z ciekawości. Właśnie skończyła studia i zaczynała szukać pracy. Odpowiedziała na propozycję i została zatrudniona. Z tego co wiemy, obecnie pracuje na najwyższych szczeblach w tej firmie, już nie w Białymstoku, ale w Polsce. A my jesteśmy przeszczęśliwi, że tak to się skończyło – opowiada Marcelina Wojno, doradca zawodowy i kierownik Biura Karier UwB.

Dobry początek zagwarantował dobry rozwój. Biuro Karier szybko stało się rozpoznawalną marką, o czym świadczą te liczby: współpraca z blisko czterema tysiącami firm, ponad sześć tysięcy ofert pracy, do tego kilkanaście tysięcy studentów i absolwentów, którzy skorzystali z pomocy Biura.

– Nasze biuro to także szkolenia i doradztwo zawodowe. Pomagamy młodym ludziom napisać CV, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, nabrać pewności siebie. Organizujemy również targi pracy, przeprowadzamy wstępną selekcję kandydatów do danej firmy, oferujemy praktyki i staże absolwenckie. Ważna informacja – czekamy na studentów, którzy są zainteresowani praktykami ponadprogramowymi. Mamy je w swojej ofercie. Dzięki nim np. student filologii może pójść na praktyki do banku, a student matematyki może sprawdzić, na czym polega praca dziennikarza – wyjaśnia Marcelina Wojno.

Co ważne, Biuro Karier bada też losy absolwentów UwB, sprawdza jak sobie radzą na rynku pracy. Te dane są o tyle ważne, że mogą podpowiedzieć uczelni, jacy specjaliści są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy, co warto zmienić w programie kształcenia na danym kierunku.

A kogo najczęściej szukają firmy, które zgłaszają się do Biura Karier UwB?

– Z naszych statystyk wynika, że absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych. Bardzo ważna jest również znajomość języków obcych. Pracodawcy otwierają się też na humanistów, bo cenią sobie ich umiejętności interpersonalne, takie jak praca z grupą, zarządzanie nią, rozwiązywanie konfliktów. Tych umiejętności uczymy także na naszych szkoleniach – dodaje przedstawicielka Biura Karier.

Biuro Karier UwB mieści się przy ul. Świerkowej 20. Warto kontaktować się z nim drogą mailową: ac-bk@uwb.edu.pl lub telefonicznie: 85 745 70 79. (źródło: UwB/mc)