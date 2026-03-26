Biura karier z regionu spotkały się w Politechnice Białostockiej

W Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące przedstawicieli biur karier z województwa podlaskiego. Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Białostocka, która zaprosiła do wspólnej rozmowy reprezentantów uczelni z regionu.
Wspólne wyzwania i wymiana doświadczeń
W spotkaniu udział wzięły biura karier z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Akademii Łomżyńskiej. Wydarzenie otworzył prorektor ds. studenckich, profesor Jacek Mariusz Żmojda.
Głównym celem spotkania było poznanie wyzwań, z jakimi mierzą się biura karier, a także porównanie sposobów działania i wypracowanie wspólnych rozwiązań. Uczestnicy podkreślali, że mimo różnic między uczelniami, wiele problemów jest bardzo podobnych.
Kluczowa rola biur karier
Biura karier odgrywają istotną rolę w przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy. Wspierają młodych ludzi w zdobywaniu praktyk, staży oraz pierwszego zatrudnienia, a także pomagają rozwijać kompetencje zawodowe.
Organizatorzy podkreślają, że takie inicjatywy sprzyjają budowaniu współpracy między uczelniami i mogą przełożyć się na jeszcze skuteczniejsze wsparcie studentów.
Początek nowej współpracy
To pierwsze tego typu spotkanie w regionie, ale – jak zapowiadają uczestnicy – nie ostatnie. W planach są kolejne inicjatywy, które mają wzmocnić współpracę i umożliwić wymianę dobrych praktyk między uczelniami w województwie podlaskim.
(pc)