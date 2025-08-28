Home Wiadomości BIO4FUTURE – naukowcy z Politechniki Białostockiej chronią genetyczne zasoby roślin i grzybów

28 sierpnia, 2025

BIO4FUTURE – naukowcy z Politechniki Białostockiej chronią genetyczne zasoby roślin i grzybów

Kobieta na ściance firmowej. Dr inż. Ewa Zapora, fot. Hanna Kość
Niektóre grzyby są jedynymi organizmami zdolnymi do całkowitego rozkładu martwego drewna – bez nich las przestałby się regenerować. Aby chronić gatunki nie tylko grzybów, ale wielu innych roślin w województwie podlaskim, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej rozpoczyna realizację zadania BIO4FUTURE – Podlaskie Centrum Ochrony Różnorodności Grzybów i Roślin. To część strategicznego projektu województwa podlaskiego mającego na celu ochronę ekosystemów. 

 

BIO4FUTURE składa się z dwóch zadań. Pierwsze to utworzenie i rozwój tzw. kolekcji zachowawczych. 

– Dzięki temu możliwe będzie w przyszłości odtworzenie populacji gatunków roślin i grzybów, w przypadku ich wyginięcia w stanie naturalnym. Będą to działania priorytetowe, a ich realizacja przyczyni się bezpośrednio do ochrony i przywracania różnorodności biologicznej – mówi dr inż. Ewa Zapora, kierownik zadania BIO4FUTURE z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. 

W ramach tego wchodzi m.in. rozwój fungarium oraz banku ekstraktów z grzybów, które już działają w Politechnice Białostockiej. Natomiast innowacją będzie utworzenie Fungal Culture Collection, czyli banku żywych kultur grzybów. 

– My chcemy odpowiednio zarządzając i odpowiednio przygotowując między innymi mycelium, czyli grzybnie, zachować te gatunki, które są najcenniejsze i rzadkie, które już pojawiają się w środowisku dość rzadko, więc to jest ostatnia chwila, żeby takie coś zrobić. Ale jakiś czas, za kilka, za kilkadziesiąt, a może za kilkaset lat, z tych kultur grzybowych w każdej chwili będzie można, powiem tak kolokwialnie, wyhodować tego grzyba – dodaje dr inż. Ewa Zapora. 

Ponadto Politechnika Białostocka rozbuduje herbarium roślin naczyniowych, które wzbogaci się o kolekcję ponad 3000 okazów mszaków. A w ramach działań terenowych powstanie również polowy bank zagrożonych gatunków roślin, a także bank florystycznej różnorodności Podlasia. 

Druga część projektu BIO4FUTURE to edukacja i upowszechnianie wiedzy o bioróżnorodności regionu, zarówno wśród naukowców, jak i mieszkańców. Będą organizowane warsztaty, wystawy czy pokazy filmów edukacyjnych. Naukowcy przygotują także publikacje i monografie.  

W strategiczny projektu województwa podlaskiego pn.: „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego” zaangażowane są także Uniwersytet w Białymstoku oraz podlaskie parki krajobrazowe. To trzyletnie przedsięwzięcie ma nie tylko chronić przyrodę, ale też budować świadomość o jej wartości, zanim będzie za późno. (hk)

 

Posłuchaj rozmowy Hanny Kość z dr inż. Ewą Zaporą o BIO4FUTURE:

