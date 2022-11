Bilans świątecznego weekendu na drogach województwa

Listopad 3, 2022

Policja podsumowała akcję „Wszystkich Świętych”, źródło: KWP Białystok Policja podsumowała akcję „Wszystkich Świętych”, źródło: KWP Białystok

Policja podsumowała akcję „Wszystkich Świętych” na drogach województwa podlaskiego.

Od piątku (28.10) do wtorku (02.11) doszło do 5 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Na drogach regionu doszło do 170 kolizji.

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce we wtorek (02.11) na trasie z Białegostoku do Korycina. Kierowca osobówki jadący w stronę Augustowa stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z lawetą. Na miejscu zginęły dwie osoby, które jechały audi. Kierowca lawety trafił do szpitala.

Policjanci ujawnili ponad 5 tysięcy wykroczeń w ruchu drogowym i zatrzymali 45 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. W sumie skontrolowano ponad 6 tysięcy pojazdów. (mt)