BiKeR-y wrócą już w kwietniu. Będzie to dziesiąty sezon miejskich jednośladów

23 marca, 2023

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Za nieco ponad tydzień na białostockie ulice wrócą BiKeR-y. Rowery miejskie będziemy mogli wypożyczać od 1 kwietnia, sam ich montaż rozpocznie się kilka dni wcześniej.

Rok 2023 będzie jubileuszowym, dziesiątym sezonem miejskich jednośladów. I … będzie krótszy. BiKeRy będziemy mogli wypożyczać do końca października, a nie do końca listopada jak było to wcześniej.

W Białymstoku dojdzie w tym roku jedna nowa stacja – na skrzyżowaniu ulic Kombatantów i Alei 1000-lecia Państwa Polskiego.

W sumie w mieście działać będzie 55 stacji rowerowych, w których do dyspozycji będzie 550 rowerów standardowych (w tym 50 wyposażonych w foteliki dla dzieci), 12 tandemów i 23 rowery dziecięce. Pierwsze 25 minut wypożyczenia będzie bezpłatne. (mt)