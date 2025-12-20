Home Wiadomości Bielsk Podlaski szykuje się na dużą inwestycję drogową. Będzie wiadukt i ronda

20 grudnia, 2025

Bielsk Podlaski szykuje się na dużą inwestycję drogową. Będzie wiadukt i ronda

Bielsk Podlaski, źródło: UMWP
Mieszkańcy Bielska Podlaskiego doczekają się dużej zmiany w organizacji ruchu. Planowany jest nowy układ komunikacyjny miasta, który ma usprawnić ruch samochodowy i kolejowy oraz poprawić bezpieczeństwo.

 

Inwestycja obejmie przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Brańskiej w zespół rond, budowę wiaduktu nad linią kolejową oraz połączenie z ulicą Białowieską w rejonie dworca, gdzie również zaplanowano rondo.

Dokumentacja projektowa ma być gotowa w 2027 roku, a rozpoczęcie realizacji możliwe będzie w 2028. Przetarg planowany jest na marzec 2026 roku. Koszt dokumentacji to około półtora miliona złotych. (red.)

