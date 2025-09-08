Bielsk Podlaski: kryminalni zatrzymali 29-latka z ponad kilogramem narkotyków – wartość czarnorynkowa 100 tysięcy złotych

8 września, 2025

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu bielskiego, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W jego mieszkaniu kryminalni znaleźli ponad kilogram substancji psychoaktywnych – amfetaminę i klefedron. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków to około 100 tysięcy złotych.

Pies policyjny wskazał narkotyki w mieszkaniu

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, policjanci weszli do mieszkania 29-latka, gdzie podejrzewali przechowywanie narkotyków. Do działań zaangażowano specjalnie wyszkolonego psa do wykrywania środków odurzających. Czworonożny funkcjonariusz szybko wskazał miejsca, w których ukryte były nielegalne substancje – w kuchni oraz w sypialni.

W lodówce mundurowi odkryli dwie torby strunowe: jedną wypełnioną białym proszkiem, drugą zawierającą krystaliczną substancję. Kolejne porcje narkotyków ukryte były w szafkach w pokoju. Policjanci znaleźli tam foliową torbę z krystalicznym środkiem. W mieszkaniu zabezpieczono również elektroniczną wagę oraz torby wypełnione tzw. „dilerkami”.

Ponad kilogram narkotyków w rękach policji

Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to amfetamina oraz klefedron. Łącznie kryminalni przejęli:

ponad 800 gramów klefedronu ,

blisko 200 gramów amfetaminy.

Łączna ilość przekroczyła kilogram, a ich wartość na czarnym rynku oszacowano na około 100 tysięcy złotych.

29-latek trafił do aresztu

Zatrzymany 29-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mieszkańca powiatu bielskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

