Biegnij pomagać. Electrum Ekiden 2021 wraca do przestrzeni Białegostoku

Październik 11, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Po roku przerwy charytatywna sztafeta Electrum Ekiden wraca na stadion lekkoatletyczny w Białymstoku. Wielka biegowa impreza odbędzie się już w najbliższy weekend (16-17.10). W wydarzeniu można też będzie wziąć udział wirtualnie.

Biegacze wystartują w cztero- lub sześcioosobowych drużynach. Każda osoba do pokonania będzie miała od 5 do 10 kilometrów. Biegać będą też dzieci.

Część startowego przeznaczana jest na potrzeby Białostockiego Hospicjum dla Dzieci prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im”.

– Bieganie to poczucie wolności, ale również pokonywanie swoich słabości. Zmierzenie się z dystansem maratonu, nawet w grupie, to przełamywanie barier, przekraczanie ich. Dzieci, będące pod opieką hospicjum, niemal każdego dnia pokonują swój własny „maraton”: wychodząc z trudnych infekcji, znosząc ciężko gojące się rany czy żyjąc z saturacją, która z punktu medycznego jest zbyt niska na funkcjonowanie organizmu – mówi Krystyna Skrzycka, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. – Dzięki wsparciu darczyńców dzieci mogą mierzyć się z tym wszystkim we własnych domach, przy czułej opiece i trosce najbliższych, i przy wsparciu zespołu hospicyjnego. Dzięki pozyskanym środkom Fundacja „Pomóż Im” będzie mogła nieprzerwanie tego wsparcia udzielać całej rodzinie małego wojownika. Przede wszystkim medycznego, ale również socjalnego oraz psychologicznego – dodaje Krystyna Skrzycka.

Dotychczasowy rekord frekwencji został pobity w 2019 roku, kiedy na stadionie pojawiło się prawie 2,3 tys. osób. Im większa liczba uczestników, tym pokaźniejsze wsparcie hospicjum. Środki na ten cel pochodzą bowiem ze startowego, a także dodatkowych darowizn od biegaczy i partnerów Electrum Ekiden. Od 2015 roku Fundacja Białystok Biega przekazała w ten sposób na potrzeby nieuleczalnie chorych dzieci ponad 140 tys. złotych. Hasło tegorocznej edycji jest zupełnie jasne i brzmi „Biegnij pomagać”.

– Rok temu Fundacja Białystok Biega, mimo pandemii, zorganizowała bieg wirtualny. W tej rywalizacji wzięło udział prawie 1 tys. osób. Zgłosiło się niemal 300 uczestników spoza regionu. To tylko potwierdziło, jak istotne to wydarzenie, nawet jeśli zawodnicy nie mogą się spotkać. Wierzymy, że obecna edycja będzie bardzo udana. Przecież wracamy na stadion, a opcja wirtualna też pozostaje – mówi Miłosz Karbowski z Fundacji „Pomóż Im”.

Zapisy trwają na stronie: electrumekiden.pl. (mt)