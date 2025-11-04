„Biegnę dla Niepodległej” – już ponad 3 tysiące uczestników na listach startowych

4 listopada, 2025

Ponad trzy tysiące uczestników i ostatnie wolne miejsce są na listach startowych w tegorocznej imprezie sportowej „Biegnę dla Niepodległej”. To rekordowa frekwencja biegów, które odbędą się na trzech dystansach: symboliczne 1918 metrów, 10 kilometrów oraz coraz popularniejszy 4,5 kilometrowy marsz.

11 listopada niepodległość na sportowo będą też świętować dzieci na trzech trasach: 100 m, 400 m i 600 m.

– Bardzo się cieszę, że białostoczanie również chcą spędzać ten czas bardzo aktywnie. Biegacze co roku tworzą taką wielką biało-czerwoną żywą flagę. W tym roku będzie bardzo podobnie. My również zachęcamy do tego, żeby kibicować, nawet z tych głównych uroczystości, przyjść na Aleje Piłsudskiego, zobaczyć jak biegacze startują, odśpiewać razem z nami hymn – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.

11 listopada o 10:00 na trasę wyruszy półtora tysiąca najmłodszych zawodników ubranych w biało-czerwone barwy. Natomiast główne biegi rozpoczną się po południu – o 14:00 wystartuje bieg na symbolicznym dystansie 1918 metrów, a tuż po nim bieg główny na 10 kilometrów. O 15:00 ruszy także marsz niepodległościowy, na który w tym roku zabrakło już miejsc. (hk)