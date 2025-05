„Biegiem do Teatru”- charytatywny bieg z okazji Dnia Dziecka w Białymstoku

29 maja, 2025

Zdj. organizatora Zdj. organizatora

1 czerwca w Parku Antoniuk w Białymstoku odbędzie się wyjątkowa inicjatywa – „Biegiem do Teatru!” – charytatywny bieg zorganizowany przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki. To akcja, która połączy aktorów, mieszkańców oraz miłośników teatru, aby wspólnie pomóc małej Kalince Malec – córce aktorskiej pary związanej z białostocką sceną teatralną.

To wyjątkowy dzień, który pozwoli połączyć pasję do teatru z chęcią pomagania innym. Teatr Dramatyczny chce w ten sposób wesprzeć małą Kalinkę, której rehabilitacja wymaga ogromnych nakładów finansowych. Dochód z wydarzenia zostanie w całości przeznaczony na jej codzienną rehabilitację oraz dalszy rozwój.

Z okazji Dnia Dziecka organizatorzy przygotowali trzy różne biegi, które dostosowane są do uczestników w każdym wieku. Będzie to doskonała okazja do aktywności fizycznej, dobrej zabawy, a także wsparcia szczytnego celu.

9:30 – Bieg dziecięcy – dla najmłodszych uczestników, pełen radości, śmiechu i sportowej rywalizacji.

10:00 – Sztafeta dla dorosłych – drużyny 4-osobowe pobiegną, by poczuć moc współpracy i wspólnie walczyć o dobry cel.

11:00 – Bieg indywidualny (1100 m) – krótki dystans, ale z wielką mocą serca!

Na najmłodszych czekają nie tylko biegi, ale także liczne atrakcje, które dostarczą im niezapomnianych wspomnień. W programie m.in.: wspólne czytanie bajek – z udziałem aktorów Teatru Dramatycznego, teatralne puzzle – zabawa rozwijająca wyobraźnię, fotościanka – miejsce, gdzie dzieci będą mogły zrobić pamiątkowe zdjęcia, wiele innych niespodzianek, które zapewnią radość i wspaniałą atmosferę.

„Dzień Dziecka to idealna okazja, by połączyć zabawę z pomaganiem. Przygotowaliśmy także specjalny spektakl teatralny „Cicho…sza…”, który doda tego dnia teatralnego klimatu. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie” – mówi Marek Tyszkiewicz, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego.

„Cicho… sza…” to spektakl muzyczny, zaczerpnięty z ludowych, podlaskich legend i pieśni. Przedstawienie dedykowane także dzieciom ze spektrum autyzmu, zrealizowane przy współpracy z terapeutami i psychologami.

„Biegiem do Teatru!” odbędzie się 1 czerwca 2025 r. w Parku Antoniuk w Białymstoku, przy ul. Wierzbowej. To okazja do wspólnej aktywności, wsparcia szczytnego celu i świetnej zabawy dla całej rodziny.

(pj)