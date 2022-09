Biegacze przemierzą Puszczę Knyszyńską w Bison Ultra Trail. Najwytrwalsi będą mieli do pokonania ponad 100 km

Wrzesień 27, 2022

Grzegorz Kuczyński, fot. Małgorzata Turecka Grzegorz Kuczyński, fot. Małgorzata Turecka

Ponad 1,4 tys. biegaczy weźmie udział w Bison Ultra Trail organizowanym przez Fundację Białystok Biega. Sercem biegowych zmagań będzie w ten weekend (01-02.10) Puszcza Knyszyńska.

Biegacze mają do wyboru biegi na pięciu dystansach liczących 16 km, 35 km, 50 km, 70 km i 100 km. Najmłodsi wystartują zaś w Bison Trail Kids na przełajowych odcinkach o długości 100 m, 500 m i 1 km.

– To zupełnie inna impreza niż Białystok Biega. Bison Ultra Trail dzieje się w pięknych okolicznościach przyrody. Będziemy startowali z Supraśla lub z Królowego Mostu, w zależności od dystansu. Sercem imprezy jest zdecydowanie Puszcza Knyszyńska i to tam będzie biło biegowe serce najbliższego weekendu – mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega.

Jako pierwsi – i to jeszcze w nocy z piątku na sobotę – wystartują biegacze, którzy wybrali najdłuższy dystans. Na liście startowej biegu liczącego dokładnie 104 kilometry jest 180 osób.

– Ten dystans wzbudza respekt i u tych, którzy biegną po raz pierwszy, i u tych, którzy biorą w nim udział kolejny raz. Na tej trasie ci biegacze będą mieli punkty odżywcze, średnio co 15-20 km, więc będzie można się posilić. Bedą tam także ratownicy medyczni. Jeżeli więc w pewnym momencie ktoś dojdzie do wniosku, że nie da rady już biec, to nasze służby zwiozą takiego zawodnika do Supraśla – dodaje Kuczyński.

Zmaganiom biegaczy będą też towarzyszyły zmagania rowerzystów, którzy do wyboru będą mieli dwie trasy liczące odpowiednio 20 km i 60 km. (mt)

Z Grzegorzem Kuczyńskim z Fundacji Białystok Biega rozmawiał Krzysztof Sadowski: