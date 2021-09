Biegacze na start. Zbliża się Bison Ultra-Trail

Wrzesień 29, 2021

fot. Kamil Timoszuk/UMWP fot. Kamil Timoszuk/UMWP

Zawodnicy z całej Polski wezmą udział w drugiej edycji Biegu Bison Ultra-Trail, jaki w ten weekend (02-03.10) odbędzie pod Białymstokiem. Każda z pięciu tras, o długości od 16 do 100 km, będzie wiodła po Puszczy Knyszyńskiej.

– Ideą tych zawodów jest pokazanie piękna przyrody i wielokulturowości regionu. Trasy są ułożone nieprzypadkowo. Biegacze będą mogli napotkać i małą drewnianą cerkiewkę czy monaster w Supraślu, jak i obiekty kultury katolickiej, żydowskiej, tatarskiej – mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega, która organizuje to przedsięwzięcie.

To druga edycja wydarzenia. Pierwsza zgromadziła ponad 1,2 tys. osób. Na listach startowych jest już 1,6 tys. dorosłych oraz 550 dzieci. Biegi odbędą się na dystansach 16, 35, 50, 70 i 100 kilometrów. Na najdłuższym pobiegnie ok. 150 osób. Najwięcej biegaczy, bo ok. 500 osób, zgromadził najkrótszy dystans – 16 km.

Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie, które wsparło inicjatywę kwotą 50 tys. złotych.

– To wydarzenie propaguje piękno podlaskiego krajobrazu, piękno Puszczy Knyszyńskiej. 70 proc. uczestników biegu pochodzi spoza województwa. Jestem przekonany, że będą pod urokiem naszego regionu i na pewno tu wrócą – stwierdził Marek Malinowski, członek zarządu woj. podlaskiego odpowiedzialny za obszar sportu.

Bieg ma także wymiar charytatywny. Uczestnicy wydarzenia mogą wpłacać pieniądze na hospicjum w Makówce. To pierwsze wiejskie hospicjum w regionie, które buduje Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza. Na razie biegacze wpłacili ponad 6 tys. złotych. (mt)