Bieg w piżamach i piknik rodzinny, jako wyraz wsparcia dla najmłodszych pacjentów onkologicznych

3 kwietnia, 2025

Bieg w piżamach, źródło Stowarzyszenie Opiernicz Raka

W niedzielę (06.04) mieszkańcy mogą wziąć udział w „Biegu w piżamach”. Stowarzyszenie Opiernicz Raka działające przy Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego organizuje piknik rodzinny, w trakcie którego będzie bieg na 400 m i sztafeta 4 x 100 m. A wszyscy uczestnicy będą w piżamach.

Wszystko zaczęło się od kiermaszów, które są organizowane w szpitalu w grudniu. Wtedy też personel kliniki przychodzi do pracy w piżamach.

– Teraz pomyślałyśmy, że czemu nie wyjść w piżamach do ludzi, żeby pokazać naszym darczyńcom, naszym wspaniałym otwartym sercom, że to co robimy w grudniu przekłada się na konkretnego pacjenta, bo na stadionie będą też pacjenci po zakończonym leczeniu, którzy realnie skorzystali z wyprawek przeszczepowych, na które zbieramy pieniądze podczas kiermaszów – mówi dr Ewa Czerech z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK.

W niedzielę (06.04) na Stadionie Miejskim przy ul. Zwierzynieckiej poza biegiem w piżamach będzie też piknik rodzinny, w trakcie którego będą atrakcje dla najmłodszych oraz regionalne przysmaki.

– W biegu ktoś z obcych ludzi może pobiec w imieniu dziecka, które leży akurat na oddziale. I żeby to dziecko, które nie będzie mogło być na tym stadionie i nie będzie mogło uczestniczyć w pikniku, też otrzymało medal za bieg – mówi Iwonu Buchowiec, pielęgniarka z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK.

Początek biegu w piżamach w niedzielę (06.04) o 11:40 na Stadionie Miejskim BOSIR przy ul. Zwierzynieckiej. Piknik rodzinny potrwa do 16:00.

W ciągu roku w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK jest około 20-30 nowych rozpoznań. Ponadto na oddziale są też pacjenci w trakcie leczenia podtrzymującego. W sumie hospitalizowanych jednorazowo jest 21 osób. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Ewą Czerech i pielęgniarką Iwoną Buchowiec z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii UDSK: