Bieg Niepodległości w Choroszczy. Kierowcy muszą się spodziewać utrudnień w ruchu

Listopad 12, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Choroszczy odbędzie się w sobotę (13.11) Bieg Niepodległości. Biegacze w ten sposób upamiętnią 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Trasa Biegu Niepodległości będzie liczyła 9,5 km. Biegacze wystartują z Rynku 11 Listopada i pobiegną ulicami: Mickiewicza, Białostocką w kierunku Sienkiewicz, następnie ścieżką rowerową wzdłuż Szosy Kruszewskiej, a dalej ulicami: Zastawie II, Zastawie I i Dominikańską. Meta będzie na Rynku 11 Listopada.

Najlepsi biegacze mogą liczyć na statuetki i nagrody. W tym roku wyróżniony zostanie także biegacz, który zajmie 103. miejsce. Ma to związek z przypadającą w tym roku sto trzecią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W związku z organizacją wydarzenia, na części ulic miasta i gminy będą utrudnienia w ruchu drogowym.

Z ruchu kołowego w godzinach 11.30-13.30 zostaną czasowo wyłączone: Rynek 11 Listopada, ul. A. Mickiewicza do skrętu w ul. Białostocką, ul. Białostocka na całej długości, aż do miejscowości Sienkiewicze, ul. Zastawie II na całej długości, ul. Zastawie I od skrzyżowania z ul. Zastawie II, do skrzyżowania z ul. Piaskową i ul. Dominikańską oraz ul. Dominikańska na całej długości.

Wzdłuż Szosy Kruszewskiej trasa będzie wiodła ścieżką rowerową. Szosa Kruszewska będzie otwarta dla ruchu. W miejscach przecięcia trasy (w Sienkiewiczach i przy ul. Zastawie II) ruchem będą kierować policjanci; w miejscach przecięcia z drogami dojazdowymi do Oliszek i Barszczewa – będą znajdować się strażacy OSP.

Skrócone zostaną także kursy linii 103. (mt)