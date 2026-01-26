Home Wiadomości Biblioteka Politechniki Białostockiej uruchomiła książkomat

26 stycznia, 2026

Biblioteka Politechniki Białostockiej uruchomiła książkomat

Książkomat, fot. Paweł Jankowski/PB
Nowoczesne, samoobsługowe urządzenie, które umożliwia odbiór zamówionych książek z Biblioteki Politechniki Białostockiej znajduje się przed Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Uczelnia uruchomiła książkomat, który umożliwia odbiór zamówionych książek o dowolnej porze dnia i nocy. To pierwsze tego typu rozwiązanie wśród białostockich uczelni.

 

Nowe urządzenie działa całodobowo, przez siedem dni w tygodniu i jest przeznaczone dla posiadaczy karty czytelnika Biblioteki Politechniki Białostockiej.

– Użytkownicy naszej biblioteki, którzy mają aktywną kartę biblioteczną, mogą zamówić książki 24 godziny na dobę w katalogu bibliotecznym. Powinni wybrać opcję odbioru książki jako książkomat, następnie wystarczy przyjść do naszego urządzenia, zalogować się na swoje konto wykorzystując identyfikator użytkownika i wtedy automatycznie otwiera się skrytka, w której został umieszczony księgozbiór pozostawiony przez bibliotekarzy – mówi Elżbieta Kierejczuk, dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej.

W książkomacie Biblioteki Politechniki Białostockiej są 42 skrytki, z których każda może pomieścić do pięciu książek. (hk)

 

 

