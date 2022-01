Biblioteka PB w Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej

Styczeń 18, 2022

fot. Michał Obrycki fot. Michał Obrycki

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego włączył Bibliotekę Politechniki Białostockiej do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej. Dzięki temu użytkownicy Biblioteki PB, w tym studenci i pracownicy uczelni, zyskają łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotek publicznych. Możliwy będzie też udział Biblioteki PB w projektach koordynowanych przez Bibliotekę Narodową.

– Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego o włączeniu Biblioteki PB do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej jest wspaniałym zakończeniem roku jubileuszowego. Przypomnę, że w 2021 roku obchodziliśmy 70-lecie istnienia – mówi mgr Maria Czyżewska, dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej. – Nasza Biblioteka spełnia wszystkie wymagania, które stawiane są bibliotekom wchodzącym w skład OSB. Jesteśmy największą biblioteką w regionie północno-wschodnim ze zbiorami o profilu technicznym i de facto funkcjonujemy jako biblioteka publiczna, czyli udostępniamy swoje zbiory wszystkim zainteresowanym. Ponadto prowadzimy działalność naukowo-badawczą, mamy wykształconą i ciągle rozwijającą się kadrę bibliotekarzy. Prowadzimy również praktyki dla studentów… To wszystko sprawia, że w zasadzie wystarczyła tylko chęć i złożenie wniosku o włączenie naszej jednostki do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej. Warto było skorzystać z takiej możliwości – dodaje Maria Czyżewska.

W skład Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej wchodzą obecnie wszystkie biblioteki publiczne oraz 38 bibliotek nie będących bibliotekami publicznymi. Są wśród nich m.in. Biblioteka Główna AGH, Biblioteka Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, czy Centralna Biblioteka Rolnicza, Wojskowa, Lekarska. Koordynatorem OSB jest Biblioteka Narodowa.

Biblioteki uczelniane, podobnie jak uczelnie, podlegają Ministerstwu Edukacji i Nauki. Natomiast jednostką nadrzędną Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

– Im więcej przynależności ma dana instytucja, tym więcej otwiera się przed nią szans na rozwijanie kontaktów. Już dziś mamy bogatą współpracę z bibliotekami uczelnianymi – trochę mniejszą z bibliotekami publicznymi. Natomiast możemy się od siebie nawzajem uczyć, wymieniać doświadczenia, dobre praktyki. Właśnie takie działania umożliwia nam obecność w OSB – mówi Maria Czyżewska.

Przynależność Biblioteki Politechniki Białostockiej w OSB umożliwia także uczestnictwo w inicjatywach organizowanych przez Bibliotekę Narodową, w tym aplikowanie o dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na uzupełnienie zbiorów bądź zakup oprogramowania wspierającego użytkowników oraz zarządzanie biblioteką. (mt)