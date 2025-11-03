Home Wiadomości Białystok zyska dwie nowe hale sportowe w ramach programu Olimpia

3 listopada, 2025

Białystok zyska dwie nowe hale sportowe w ramach programu Olimpia

Źródło: UM Białystok
Dwie nowe hale sportowe powstaną w Białymstoku w ramach rządowego programu Olimpia. Inwestycje będą realizowane przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Pułaskiego oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Promiennej.

 

Hale będą całoroczne, ogrzewane i połączone ze szkołami łącznikami. Znajdą się w nich także nowoczesne strzelnice laserowe. 

– Powstanie piękne boisko zadaszone, używane przez cały rok. Będzie można korzystać z tego obiektu nie wychodząc na zewnątrz. Będzie to też boisko wielofunkcyjne, które będzie służyć dzieciakom na różnym poziomie i przy różnych dyscyplinach sportowych – mówi Wiesław Paniczko, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Łączna wartość obu inwestycji to ponad 17,5 miliona złotych. Nowa hala sportowa w ramach programu Olimpia powstanie też w Suwałkach. (hk)

