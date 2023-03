Białystok. Zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie

27 marca, 2023

Lotnisko Krywlany, fot. Małgorzata Turecka Lotnisko Krywlany, fot. Małgorzata Turecka

W okolicach Białegostoku rozpoczęły się zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie. Wykonają je samoloty Cessna 172/182 startujące i lądujące na lotnisku Krywlany.

To rutynowe działanie mające na celu zwalczanie wścieklizny u lisów wolno żyjących. Akcja potrwa do czwartku (30.03). Zrzutem objęte będą kompleksy leśne oraz pola i łąki, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych.

Zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków o średnicy ok. 4 cm, z zatopioną wewnątrz płynną szczepionką. Są brunatne.

To ważne, by nie dotykać i nie niszczyć przynęt. Przynęty, które były dotykane przez ludzi są bowiem omijane przez lisy. Trzeba też pamiętać o tym, by nie wyprowadzać psów do lasu, a koty trzymać w zamknięciu. (mt)