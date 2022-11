Białystok. Zostały ostatnie tygodnie na złożenie wniosku o dodatek węglowy

Listopad 14, 2022

MOPR przy ul. Klepackiej 18, fot. Małgorzata Turecka MOPR przy ul. Klepackiej 18, fot. Małgorzata Turecka

Z końcem listopada mija termin składania wniosków o dodatek węglowy. Do tej pory w Białymstoku zostało wypłaconych ponad 2 tysiące świadczeń na kwotę około 8 mln złotych.

Wnioski złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

– Jest to kwota dość zachęcaja, bo w wysokości 3 tys. złotych i przysługuje, gdy gospodarstwo domowe opala swoje mieszkanie węglem. Ustawodawca nazwał to paliwami stałymi, a przez co rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego – wyjaśnia Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku.

Również do końca listopada można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

– Tu również mamy gamę źródeł, które są dofinansowywane. Mamy 3 tys. złotych dopłaty, jeśli nasze źródło ogrzewania jest zasilane pelletem lub innym rodzajem biomasy, 2 tys. złotych w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy, 1 tys. złotych, gdy ogrzewamy nasze gospodarstwo domowe drewnem kawałkowym i 500 złotych, gdy źródło ogrzewania stanowi kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – dodaje Halina Pietrzykowska.

W Białymstoku najwięcej złożonych wniosków dotyczy ogrzewania domu drewnem kawałkowym.

Wnioski o dodatki można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Klepackiej w Białymstoku lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. (hk)