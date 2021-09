Białystok znowu pobiegnie. Na trasie „Białystok Biega” po pandemicznej przerwie staną też dzieci

Wrzesień 15, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W najbliższy weekend (18-19.09) Białystok opanują biegacze. W mieście odbywać się będzie impreza Białystok Biega. To jedenasta już edycja tego sportowego wydarzenia organizowanego przez Fundację Białystok Biega.

Po rocznej przerwie związanej z pandemią, odbędą się biegi dla dzieci. W sobotę (18.09) najmłodsi biegacze będą biegać na dystansach 100, 600 i 1000 metrów. W tym samym dniu, późnym wieczorem, wystartuje Nocna Piątka – bieg na dystansie 5 km.

– Musimy się dostosować do aktualnie obowiązujących rozporządzeń, stąd jest podział na fale. Pierwsi biegacze wystartują o 21.30, kolejni o 21.45 i ostatni o 22.00 – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.

Z kolei w niedzielę (19.09) rano biegacze staną na starcie dystansu 10 km. Bieg rozpocznie się o godzinie 10.00. Tutaj będą dwie fale startowe.

Bieg odbywać się będzie ulicami miasta, co dla kierowców oznacza utrudnienia w ruchu.

– Nie ma co ukryć, jeżeli bieg jest rozgrywany ulicami miasta, to te utrudnienia będą. Staramy się jednak zawsze, żeby one były minimalne. Trasa jest poprowadzona w taki sposób, żeby tych utrudnień było jak najmniej. Niemniej one będą, ale nie będzie to jednak długotrwałe – dodaje Kuczyński.

Biegacze wystartują z ulicy Miłosza i pobiegną m.in. ulicą Ojca Pio, Zwierzyniecką, 11 Listopada, Świętojańską, Mickiewicza i Branickiego. Najdłużej wyłączona z ruchu będzie właśnie ta ostatnia ulica – na odcinku od Ronda Lussy do Miłosza. (mt)