Białystok znów rozbrzmi elektroniką. Up To Date Festival wraca z 16. edycją

24 kwietnia, 2025

W ostatni weekend maja (29–31.05) Białystok ponownie stanie się stolicą muzyki elektronicznej, ambientu i alternatywnego hip-hopu. To za sprawą 16. edycji Up To Date Festival – wydarzenia, które na stałe wpisało się w kulturalny krajobraz nie tylko Podlasia, ale całej Polski.

Festiwal wystartował w 2010 roku jako lokalna inicjatywa w dawnych wojskowych magazynach przy ul. Węglowej. Dziś to rozpoznawalna marka, która gromadzi co roku kilka tysięcy fanów ambitnej muzyki i sztuki współczesnej. – W tym roku wracamy do naszych festiwalowych korzeni – mówi Paulina Żaczek, doradczyni programowa Up To Date Festival. – Pierwszy dzień, czwartek, to otwarcie Stadionu Ambientu, który tym razem odbędzie się na murawie Chorten Areny. Piątek i sobota to koncerty na trzech scenach – wylicza.

Nowością będzie scena open air na torze wyścigowym Uniwersytetu w Białymstoku. Obok niej pojawi się specjalna strefa Safe Space – przyjazna osobom wysoko wrażliwym. – W tym miejscu będzie można odpocząć od bodźców, zrelaksować się, zatroszczyć o siebie – podkreśla Paulina Żaczek. To efekt współpracy z Fundacją Dla Was, Fundacją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Instytutem Psychologii UwB.

Line-up festiwalu to mieszanka znanych nazwisk i świeżych odkryć sceny. Wystąpią m.in. Dave Clark, DMX Krew, Pejzaż, Fennesz, Miły ATZ & Slimzee, Sandwell District czy Rrose b2b Polygonia. Nie zabraknie też białostockich akcentów, jak Dtekk – współtwórca festiwalu.

Oprócz muzyki, uczestnicy mogą liczyć na wystawy, murale i działania artystyczne związane z marką Pozdro Techno. Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczna edycja będzie najbardziej różnorodna w historii. (red)