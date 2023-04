Białystok. Znika kładka nad torami PKP

27 kwietnia, 2023

Kładka przy PKP od ul. Św. Rocha/ Fot. A. Topczewska Kładka przy PKP od ul. Św. Rocha/ Fot. A. Topczewska

Trwa rozbiórka kładki nad torami na stacji w Białymstoku. Obiekt z lat 60. XX w. rozbierany będzie etapami, tak aby możliwy był ruch pociągów. Prace przy dalszej rozbiórce konstrukcji będą prowadzone w najbliższych tygodniach.

W nocy ze środy na czwartek (26/27.04.2023) ciężki dźwig zdemontował pierwsze przęsło kładki. Zdemontowany fragment ważył 25 ton i miał wymiary 14×3,8 m. Obecnie prace koncentrują się przy demontażu schodów od strony ul. św. Rocha.

Docelowo obie kładki na stacji zastąpi bezpieczne i wygodne przejście pod torami. Schody ruchome i windy zapewnią dostęp do pociągów wszystkim podróżnym. Postępują prace przy budowie nowych peronów i zadaszenia – informuje Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przy dworcu PKP już od kilku dni obowiązuje nowa organizacja ruchu pieszego. Te zmiany są związane z pracami i budową międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Wytyczone jest nowe dojście do peronów, prowadzące od dworca PKS (z ostatniego peronu), przez część drugiej kładki, na peron nr 4 i dalej istniejącym przejściem w poziomie szyn. Nowa droga jest oznakowana.

Zmieniona organizacja ruchu to rozwiązanie tymczasowe i zaplanowane do jesieni tego roku. (at)