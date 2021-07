Białystok – zmiany w kursowaniu pociągów

Lipiec 30, 2021

Trwają prace naprawcze przy uszkodzonym rozjeździe na białostockim dworcu PKP. Niemożliwy jest ruch pociągów z Białegostoku do Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego. Pasażerowie zmuszeni są korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej.

– Uszkodzenie rozjazdu – elementu linii kolejowej, który pozwala pociągom przejeżdżać z toru na tor, nastąpiło podczas przejazdu pociągu towarowego prowadzonego dwoma lokomotywami spalinowymi. W nocy ściągnięto już wagony. Zabrana została jedna z lokomotyw. Do zabrania z miejsca zdarzenia przygotowywana jest druga lokomotywa. Następnie wykonane będą prace przy uszkodzonym rozjeździe. Pracuje maksymalna liczba osób, wyposażona w specjalistyczny sprzęt potrzebny do podnoszenia i przesuwania taboru oraz do prac torowych – informuje Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podróżni o zmianach w kursowaniu pociągów informowani są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Stopniowe przywracanie ruchu przewidywane jest w godzinach popołudniowych.

Przyczyny zdarzenia ustali specjalna komisja. (mt)