Białystok: Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 września. Nowa trasa linii 13 i korekty rozkładów jazdy

Od 1 września 2025 roku wchodzą w życie ważne zmiany w funkcjonowaniu Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM). Modyfikacjom ulegną rozkłady jazdy aż osiemnastu linii autobusowych: 2, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 i 100.

Zmiany wynikają z zakończenia okresu wakacyjnego i powrotu do standardowej organizacji kursów, dopasowanej do większego ruchu pasażerskiego.

Nowa trasa autobusów linii 13

Największa nowość dotyczy linii 13. Od 1 września autobusy nie będą już dojeżdżały do pętli przy ul. Warzywnej. Zamiast tego, pojadą nowo wybudowaną ulicą o oznaczeniu 1KD-L i zakończą trasę na rondzie przy ulicy Wiktora Wołkowa.

Nowym przystankiem końcowym i miejscem postoju będzie Wołkowa / Rondo (nr inw. 917).

Nowa ulica 1KD-L w Białymstoku

Ulica 1KD-L została otwarta na początku sierpnia 2025 roku. Jej budowa kosztowała 39 milionów złotych i była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

To pierwszy etap rozbudowy układu komunikacyjnego na osiedlach Bagnówka i Jaroszówka. Docelowo nowa droga ma połączyć ul. 42. Pułku Piechoty m.in. z planowaną ul. Onyksową, ul. Skalną, ul. Jutrzenki oraz z rejonem ul. Niemeńskiej – aż do granic miasta.

