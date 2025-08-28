Home Wiadomości Białystok: Zbiórka wyprawek szkolnych na Chorten Arenie. Dołącz i pomóż dzieciom dobrze rozpocząć rok szkolny!

Wiadomości

28 sierpnia, 2025

Białystok: Zbiórka wyprawek szkolnych na Chorten Arenie. Dołącz i pomóż dzieciom dobrze rozpocząć rok szkolny!

Plakat promujący zbiórkę wyprawki szkolnej źródło: Fundacja Rodziny Czarneckich
Już 30 sierpnia 2025 roku na stadionie Chorten Arena w Białymstoku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – zbiórka szkolnych wyprawek dla dzieci z potrzebujących rodzin. Akcja towarzyszy obchodom zakończenia wakacji i ma na celu wsparcie najmłodszych w rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 

Dlaczego ta zbiórka jest ważna?

Dla wielu rodzin przygotowanie dziecka do szkoły wiąże się z dużymi kosztami. Plecak, zeszyty, kredki czy piórniki – dla jednych to codzienny zakup, dla innych spore wyzwanie finansowe. Dzięki akcji mieszkańcy Białegostoku mogą podzielić się dobrem i pomóc dzieciom wejść w rok szkolny bez poczucia braków i nierówności wobec rówieśników.

Kto otrzyma szkolne wyprawki?

Zebrane przybory szkolne trafią do:

  • Domu Powrotu w Białymstoku,

  • Świetlicy Dziennego Pobytu przy ul. Barszczańskiej.

Organizatorzy planują przygotować blisko 50 pełnych wyprawek szkolnych, które zapewnią dzieciom nie tylko zeszyty i kredki, ale także poczucie bezpieczeństwa i równości.

Jak można pomóc?

Każdy mieszkaniec może dołączyć do zbiórki. Wystarczy podczas zakupów szkolnych dorzucić do koszyka dodatkowy zeszyt, farby, kredki czy piórnik i przynieść je 30 sierpnia na stadion Chorten Arena.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Piłkarze walczą o piłkę podczas meczu
Jagiellonia Białystok w decyd ... więcej
Zbliżenie na kebaba trzymanego w ręku – przykład popularnego fast foodu wybieranego przez młodzież zamiast domowych posiłków
Fast food zamiast domowego obi ... więcej
taniec performatywny na scenie
Premiera spektaklu „mon bleu ... więcej
Plakat promujący gre terenową "poszukiwanie domku baby jagi"
Gdzie ukryła się Baba Jaga? ... więcej
Plakat promujący zbiórkę wyprawki szkolnej
Białystok: Zbiórka wyprawek ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.