Białystok: Zbiórka wyprawek szkolnych na Chorten Arenie. Dołącz i pomóż dzieciom dobrze rozpocząć rok szkolny!

Już 30 sierpnia 2025 roku na stadionie Chorten Arena w Białymstoku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – zbiórka szkolnych wyprawek dla dzieci z potrzebujących rodzin. Akcja towarzyszy obchodom zakończenia wakacji i ma na celu wsparcie najmłodszych w rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Dlaczego ta zbiórka jest ważna?

Dla wielu rodzin przygotowanie dziecka do szkoły wiąże się z dużymi kosztami. Plecak, zeszyty, kredki czy piórniki – dla jednych to codzienny zakup, dla innych spore wyzwanie finansowe. Dzięki akcji mieszkańcy Białegostoku mogą podzielić się dobrem i pomóc dzieciom wejść w rok szkolny bez poczucia braków i nierówności wobec rówieśników.

Kto otrzyma szkolne wyprawki?

Zebrane przybory szkolne trafią do:

Domu Powrotu w Białymstoku ,

Świetlicy Dziennego Pobytu przy ul. Barszczańskiej.

Organizatorzy planują przygotować blisko 50 pełnych wyprawek szkolnych, które zapewnią dzieciom nie tylko zeszyty i kredki, ale także poczucie bezpieczeństwa i równości.

Jak można pomóc?

Każdy mieszkaniec może dołączyć do zbiórki. Wystarczy podczas zakupów szkolnych dorzucić do koszyka dodatkowy zeszyt, farby, kredki czy piórnik i przynieść je 30 sierpnia na stadion Chorten Arena.

