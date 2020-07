Białystok. Żądali od 44-latka 25 tys. złotych

Lipiec 21, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Policja zatrzymała 3 osoby podejrzane o wymuszanie pieniędzy. Dwaj mężczyźni w wieku 33 i 34 lat, a także 44-letnia kobieta mieli żądać od 44-latka wypłacenia 25 tys. złotych.

Jeden ze sprawców zadzwonił do pokrzywdzonego 13 lipca. Jak ustalili funkcjonariusze do przekazania pieniędzy miało dojść w miniony czwartek, na terenie Białegostoku.

Cała trójka usłyszała już zarzuty. Zgodnie z Kodeksem karnym za zmuszanie do określonego zachowania grozi im kara do 3 lat więzienia. Zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu. (mt/mc)