Wiadomości

16 października, 2025

Białystok zachęca do zbierania nasion z łąk kwietnych

Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok
Nasiona m.in. cynii, maku, chabrów, złocieni i miłka białostoczanie mogą zbierać z miejskich łąk kwietnych. Jednoroczne kolorowe łąki już powoli przekwitają, więc to najlepszy moment na ich zbiór, by później zasadzić je w swoich przydomowych ogródkach lub na balkonach.

 

Nasiona są udostępniane z łąk kwietnych przy ulicy Piastowskiej, Borsuczej, Przędzalnianej, Sławieńskiego, Alei Solidarności, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Zawady i Żurawiej. Nasiona z białostockich łąk kwietnych można zbierać do niedzieli (19.10). To ekologiczny sposób, by w kolejnym sezonie cieszyć się barwnym widokiem i jednocześnie wspierać miejską bioróżnorodność. (red.)

