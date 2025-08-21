Białystok z lotu ptaka. Rozpoczyna się fiesta balonowa na kampusie Politechniki Białostockiej

21 sierpnia, 2025

Fiesta balonowa na kampusie Politechniki Białostockiej, fot.: Hanna Kość

Białystok ponownie staje się kolorową stolicą baloniarzy. Wszystko za sprawą jubileuszu 50-lecia Białostockiego Klubu Balonowego, który powstał w 1975 roku. Główne atrakcje podczas fiesty balonowej będą na kampusie Politechniki Białostockiej.

W czwartek (21.08) od 17:00 zaplanowano loty balonami, a między 21:00 a 22:00 przejazd z palnikami przez Białystok, gdzie start i meta będą przed Wydziałem Elektrycznym.

– Będzie startowało około 40 balonów. Jest to jedna z tych największych imprez w Polsce – mówi Władysław Bohojło z Białostockiego Klubu Balonowego. – Balony są różne wielkości. Pojemność jego najmniejsza to jest 1800 m, gdzie jedna, dwie osoby lata do objętości 15 000 m3. Powietrza, gdzie zabiera 28 osób będzie na fiście, będzie można przyjść, obejrzeć – dodaje Andrzej Konstańczuk z Białostockiego Klubu Balonowego.

W ramach fiesty balonowej w piątek (22.05) od 16:00 na zielonym terenie przed Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej czekać będą atrakcje dla całych rodzin. Poza lotami balonów, będzie dmuchane miasteczko dla dzieci, konkursy, pokazy służb mundurowych, a także możliwość poznania studentów uczelni i ich projektów.

– W rozmowach z nami będzie można posłuchać naszych opinii, między innymi dlaczego akurat wybraliśmy tę uczelnię, dlaczego warto iść na studia inżynierskie i o naszych projektach na co dzień, czym się zajmujemy oraz o kółkach naukowych. Ponadto to jest dobra okazja dla osób, którzy właśnie planują wybrać na uczelnię, aby poznać głosy studentów, właśnie jak to wygląda od środka – mówi Julią Buczyńska z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej.

Wieczorem balony wzbiją się w niebo, a o 21:00 rozpocznie się nocny pokaz balonów oraz wyjątkowy występ skrzypka Maestro Chives, który zagra z gondoli balonu. Nie zabraknie również opowieści o lataniu – o swoich podniebnych przygodach opowie Tomasz Kudaszewicz, dwukrotny Mistrz Świata w paralotniarstwie. Wstęp na fiestę balonową jest bezpłatny. (hk)