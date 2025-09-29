Białystok: wyższe podatki od nieruchomości od 2026 roku!

29 września, 2025

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od 1 stycznia 2026 roku mieszkańcy Białegostoku zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. Decyzję podjęli radni Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050, podnosząc stawki o wskaźnik inflacji, który na koniec czerwca 2025 roku wyniósł 4,5 proc.

Nowe stawki podatków od nieruchomości w Białymstoku

Podwyżki dotyczą zarówno gruntów, jak i budynków mieszkalnych oraz użytkowych. Według danych skarbnik miasta, Stanisławy Kozłowskiej:

1,45 zł/m² – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

0,77 zł/m² – pozostałe grunty,

1,25 zł/m² – budynki mieszkalne,

35,53 zł/m² – budynki związane z działalnością gospodarczą lub części mieszkalnych zajętych na działalność biznesową,

6,29 zł/m² – budynki zajęte na świadczenie usług zdrowotnych,

16,64 zł/m² – budynki prowadzące działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

12,00 zł/m² – budynki zajęte na działalność pożytku publicznego.

Dodatkowo obowiązują specjalne stawki dla gruntów pod wodami powierzchniowymi oraz terenów rewitalizowanych.

Dlaczego podatki rosną?

Podwyżki podatków od nieruchomości w Białymstoku to już siódma zmiana stawek od 2019 roku. Radni wskazują, że zwiększone wpływy z podatków pozwolą na finansowanie inwestycji miejskich, poprawę jakości życia mieszkańców oraz utrzymanie infrastruktury w mieście.

Przeciwnicy podwyżek podkreślają, że wyższe podatki mogą skłaniać mieszkańców do przeprowadzki do okolicznych gmin, takich jak Wasilków, Supraśl czy Turośń Kościelna.

Od kiedy zapłacimy więcej?

Nowe stawki podatków od nieruchomości w Białymstoku wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Zmiany dotyczą zarówno gruntów, jak i budynków mieszkalnych i użytkowych, a ich celem jest dostosowanie stawek do inflacji oraz zwiększenie wpływów do budżetu miasta.