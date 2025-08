Białystok wyróżni miejsca przyjazne matkom karmiącym piersią. To inicjatywa Białostockiej Rady Kobiet

5 sierpnia, 2025

Źródło: UM Białystok

Wyróżnienia miejsc przyjaznym matkom karmiącym piersią będą przyznawane lokalom w Białymstoku. To inicjatywa Białostockiej Rady Kobiet w przypadającym właśnie Tygodniu Karmienia Piersią.

Jest to akcja społeczna, która ma na celu promowanie naturalnego karmienia dziecka i budowanie zrozumienia dla matek karmiących piersią, szczególnie w przestrzeniach publicznych.

– Nie zawsze wiemy, gdzie z maluchem się schować, gdzie jest takie miejsce, które będzie przyjazne, bezpieczne, spokojne, więc jak najbardziej jest to pozytywna akcja. Czasem nawet sama mama nie chce się uzewnętrznić z tym karmieniem, bo uważa to za jakąś chwilę intymną, więc takie miejsce na pewno będzie tutaj na plus – mówi Patrycja Młynarska, mama 6-miesięcznej Idy, która karmie dziecko piersią.

Zdaniem dr Ewy Sawickiej, lekarza neonatologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, karmienie piersią to jest inwestycja w zdrowie dziecka i matki. – Takie dzieci mniej chorują, na przykład na choroby układu oddechowego czy choroby przewodu pokarmowego. Karmienie piersią wspiera rozwój mózgu i odporności dziecka. Takie dzieci również później mają mniejsze ryzyko na takie zachorowania metaboliczne, jak na przykład otyłość. Karmienie piersią dla matki oznacza również zmniejszenie ryzyka występowania raka jajnika czy raka piersi. Matki karmiące po porodzie szybciej też wracają do formy – tłumaczy dr Ewa Sawicka.

W ramach inicjatywy Białostockiej Rady Kobiet można zgłaszać miejsca przyjazne matkom karmiącym, które po weryfikacji mają szansę otrzymać oznaczenia. (hk)