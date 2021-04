Białystok. WSPR powiększyła swoją flotę o pierwszy motoambulans

Kwiecień 15, 2021

źródło: UM/fot. D.Gromadzki źródło: UM/fot. D.Gromadzki

Pierwszy motocykl ratunkowy w przyszłym miesiącu wyjedzie na ulice Białegostoku. Prezydent Tadeusz Truskolaski przekazał kluczyki do motokaretki, która została kupiona w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Jeździć nią będą ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

– Jest to kolejna realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020. Na tę inicjatywę zagłosowało 2 578 osób. Koszt tego przedsięwzięcia wraz ze sprzętem medycznym i niezbędną odzieżą dla 5 ratowników medycznych wyniósł 105 tys. złotych – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

– Dojazd do pacjenta bywa utrudniony, szczególnie w godzinach szczytu. Nowe prawo dotyczące korytarza życia zmieniło trochę to, że jest nam łatwiej jechać, ale mimo wszystko w zatłoczonych aglomeracjach zdarza się, że jest ciężko przejechać. Jak mówią ratownicy, motocykl skraca czas dojazdu o połowę. Np. jeżeli karetką jedziemy 20 minut, to motocyklem będziemy w 10 minut na miejscu. Wtedy ratownik może rozpocząć uciskanie klatki piersiowej, podłączyć respirator – wyjaśnia zastępca dyrektora ds. medycznych dr n. med. Mirosław Rybałtowski.

Teraz ratownicy medyczni będą odbywać jazdy szkoleniowe po mieście, a od 15 maja motokaretka będzie już służyła pacjentom. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: