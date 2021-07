Białystok wraca na koszulki klubowe Jagiellonii. Klub dostanie niemal milion złotych na promocję miasta

Lipiec 23, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Miasto Białystok wraca do współpracy z Jagiellonią. Klub otrzyma prawie milion złotych na promocję miasta. Już w najbliższym meczu Jagi z Lechią Gdańsk na koszulkach piłkarzy zobaczymy logo Białegostoku.

– Jagiellonia to marka sama w sobie. Nie ma drugiego takiego białostockiego klubu sportowego, który byłby tak znany nie tylko lokalnie, ale też w skali krajowej i międzynarodowej. Współpraca z Jagiellonią to dla Miasta powód do dumy i radości. Całemu zespołowi życzymy powodzenia w grze – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Umowa dotyczy najbliższego sezonu. W jej ramach Jagiellonia będzie eksponować logo Białegostoku w przestrzeni stadionowej (np. na bandach reklamowych, ściankach do wywiadów, telebimach, materiałach poligraficznych), a także w swoich mediach społecznościowych.

– Ostatni czas to w Jagiellonii czas powrotów. Wrócili trener Ireneusz Mamrot, Michał Pazdan i Dani Quintana, teraz dołączyło do nich Miasto Białystok. To bardzo ważny dla nas partner. Nie ma Jagiellonii bez Miasta, nie ma również Miasta Białegostoku bez Jagiellonii. Naszym celem jest to, żebyście wszyscy Państwo byli dumni z Klubu. Chcemy, żebyście widzieli walkę i determinację na boisku. Cieszymy się, że po dwóch latach na Stadionie Miejskim pojawi się spora grupa kibiców. Liczymy na dużą frekwencję w najbliższych meczach. Cieszymy się, że zaczyna się nowy sezon. Potrzebujemy każdego, a ponadto potrzebujemy wszyscy wiary i determinacji – powiedziała Prezes Zarządu Jagiellonii Białystok Agnieszka Syczewska.

Poprzedni sezon Jagiellonia zakończyła na 9. miejscu w tabeli. (mt)