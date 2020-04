Białystok wraca do uprawiania sportu. Po majówce otworzą się Dojlidy

Kwiecień 28, 2020

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Po długim majowym weekendzie białostoczanie będą już mogli korzystać z niektórych obiektów sportowych. Działać ma m.in Ośrodek Sportów Wodnych na Dojlidach, gdzie będzie można nie tylko pospacerować, ale też wypożyczyć sprzęt.

Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” przy ul. Plażowej od 4 maja będzie czynny codziennie w godz. 9-18 (ostatnie wypożyczenie sprzętu będzie możliwe o godz. 17). W wypożyczalni będą dostępne m.in. rowery wodne, kajaki, łodzie canoe, łodzie wiosłowe i deski windsurfingowe. Zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów ze sprzętu będą mogły korzystać jednocześnie maksymalnie dwie osoby. W wypożyczalni zalecane będą płatności bezgotówkowe. O szczegóły od następnego tygodnia będzie można pytać w kasie ośrodka (tel. 85 733 25 55). Do tego czasu w godz. 8-15 można dzwonić do biura ośrodka (tel. 85 743 32 23). Wstęp na teren ośrodka „Dojlidy” będzie bezpłatny.

– Już na początku maja będzie można wybrać się do ośrodka „Dojlidy” i skorzystać z oferty wypożyczalni. Jednak trzeba pamiętać, że korzystanie z niektórych innych atrakcji ośrodka, np. placów zabaw i siłowni, nadal jest zabronione – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Na Torze Wschodzący Białystok przy ul. K. Ciołkowskiego od 4 maja będą organizowane sesje swobodnych jazd samochodowych oraz motocyklowych. W harmonogramie obiektu na www.miejskoaktywni.pl będzie można zapoznać się z terminami wydarzeń, rezerwować miejsca i dokonywać płatności na sesje. Zgodnie z wytycznymi z obiektu będzie mogło korzystać jednorazowo maksymalnie 6 osób (bez względu na to, czy są to kierowcy, pasażerowie czy mechanicy). Co ważne, nie będzie możliwe korzystanie z jazd bez wcześniejszej internetowej rezerwacji i dokonania opłaty w systemie PayU. Będzie też wymagane wcześniejsze wydrukowanie i podpisanie oświadczenia, dostępnego na podstronie toru na www.miejskoaktywni.pl. Ma być również możliwy wynajem toru na wyłączność, oczywiście przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Pytania dotyczące terminów jazd i zasad korzystania z obiektu można wysyłać mailowo (tor@bosir.bialystok.pl) lub dzwoniąc (kom. 699 677 115).

Od 4 maja białostoccy sportowcy będą mieć do dyspozycji również stadion lekkoatletyczny przy ul. 11 Listopada. Będzie czynny codziennie w godz. 8-18. Wstęp będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z personelem (tel. 85 74 96 202). Na stadionie będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa, tj. ograniczona liczba osób (do 6 na boisku głównym i do 6 na boisku bocznym), weryfikacja uczestników poprzez wcześniejsze zgłoszenie, brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego poza WC. (mt/mc)