Białystok wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Ciężarówki ominą Suchowolca

20 listopada, 2025

Skrzyżowanie ul. ks. Stanisława Suchowolca i ul. Plażowej, gdzie trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu mającej przekierować tranzyt ciężarówek na główne arterie miasta. Fot. Marcin Jakowiak Skrzyżowanie ul. ks. Stanisława Suchowolca i ul. Plażowej, gdzie trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu mającej przekierować tranzyt ciężarówek na główne arterie miasta. Fot. Marcin Jakowiak

Miasto Białystok wprowadza kolejne modyfikacje w organizacji ruchu na ulicach ks. Stanisława Suchowolca, Jacka Kuronia, Plażowej oraz na Rondzie A.B. Meyera. To część większego planu przekierowania tranzytu ciężarówek powyżej 3,5 t na główne arterie: ul. Kuronia, Dywizjonu 303 i Ciołkowskiego. Samorząd podkreśla, że to rozwiązanie oczekiwane przez mieszkańców osiedli, przez które dotąd przejeżdżały ciężkie pojazdy.

Nowe oznakowanie i zmiana układu pasów

Na wszystkich wskazanych ulicach pojawiają się nowe znaki pionowe i poziome. Dzięki temu ruch ciężarowy zostanie wyprowadzony z części ul. Suchowolca oraz ul. Dojlidy Fabryczne. Dodatkowo na odcinku ul. Mickiewicza — między Kuronia a Ciołkowskiego — zacznie obowiązywać zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 8 ton.

Największe zmiany dotyczą układu pasów na ul. Suchowolca. W kierunku od Zabłudowa wydłużono pas do skrętu w lewo w ul. Kuronia, a jadąc w stronę centrum wydzielono osobny pas do skrętu w prawo. Dalej, aż do wyjazdu z miasta, wprowadzono po jednym pasie w każdym kierunku. Zlikwidowane drugie pasy zastąpiły powierzchnie wyłączone z ruchu, jednak w wybranych miejscach nadal można zawrócić lub skręcić w lewo.

Zmiany objęły także Rondo A.B. Meyera. Kierowcy z ul. Dojlidy Fabryczne mogą teraz jechać prosto z pasa, który wcześniej przeznaczony był wyłącznie do skrętu w lewo. Miasto liczy, że poprawi to płynność ruchu w kierunku centrum.

Utrudnienia w związku z pracami

19 listopada rozpoczęły się roboty przy fundamentach pod nowe tablice drogowskazowe. Na kierowców czekają lokalne zwężenia i ograniczenia prędkości, szczególnie na skrzyżowaniach: Suchowolca–Plażowa–Kuronia, Ciołkowskiego–Mickiewicza i Ciołkowskiego–Dywizjonu 303.

Miasto apeluje o ostrożność i śledzenie kolejnych etapów prac. Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. (red.)