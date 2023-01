Białystok. Władze miasta podziękowały sportowcom z „Juvenii” za sukcesy na Mistrzostwach Europy w Short Tracku

Styczeń 19, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

„Za nami wyjątkowy weekend w historii polskiego lub mówiąc węziej w historii białostockiego short tracku” – tymi słowami przywitał się wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki ze sportowcami z Łyżwiarskiego Klubu Sportowego „Juvenia” Białystok, gratulując im sukcesom.

Przypomnijmy na Mistrzostwach Europy w Short Tracku w Gdańsku Natalia Maliszewska została wicemistrzynią Europy na dystansie 500 metrów. Drugi sukces białostoczan to brązowy medal w sztafecie mężczyzn na 5000 metrów. Wywalczyli go Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Paweł Adamski.

– To na prawdę fantastyczny i wyjątkowy wyczyn ze strony białostockich shorttrackowców – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta miasta Białegostoku. – To pokazuje jak mamy silną pozycję w tej dyscyplinie sportu w skali Europy. I okazuje się, że możemy na prawdę na naszych zawodników liczyć.

Natalia Maliszewska podkreśla, że cieszy się swoim sukcesem, ale jest też szczęśliwa wygraną kolegów z klubu.

– To jest kumulacja szczęścia. Cała energia, która była na Mistrzostwach Europy, to jest coś o czym marzyłam. Ja, może nie z wyboru, ale jako lider tej drużyny, czuje się ogromnie dumna. Strasznie cieszę się za chłopaków i to, że nie tylko ja tutaj stoję, pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Nigdy sobie nie wyobrażałam tak świetnego teamu – mówi Natalia Maliszewska.

Zawodnicy „Juvenia” Białystok przygotowują się teraz do startów w Pucharach Świata i Mistrzostwach Świata.

Władze miasta zapowiedziały, że nagrody dla sportowców będą na koniec sezonu. (hk)