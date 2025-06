Białystok wita wakacje! Jarmark, sport i taniec na początek lata

26 czerwca, 2025

źródło: Dawid Gromadzki/UM Białystok źródło: Dawid Gromadzki/UM Białystok

Pierwszy wakacyjny weekend w Białymstoku zapowiada się wyjątkowo aktywnie i rodzinnie. Miasto przygotowało aż trzy wydarzenia, które mają zachęcić mieszkańców do wspólnego świętowania początku lata. O szczegółach poinformowali zastępcy prezydenta miasta: Marek Masalski i Rafał Rudnicki.

Jarmark „Zielone Smacznie” – lokalne produkty i atrakcje dla dzieci

W sobotę i niedzielę (od godz. 9:00 do 16:00) na targowisku miejskim przy ul. Kawaleryjskiej odbędzie się kolejna edycja jarmarku „Zielone Smacznie”. Poprzednia odsłona wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego miasto postanowiło kontynuować tę formułę przez całe lato – również w sierpniu i wrześniu.

Jak podkreśla prezydent Marek Masalski, jarmark ma ożywić targowisko i jednocześnie wspierać lokalnych kupców, zwłaszcza w kontekście problemów po zamknięciu granicy z Białorusią.

Wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) organizatorzy zadbali o obecność lokalnych producentów. Na miejscu będzie można kupić zdrową, lokalną żywność, a także wziąć udział w festynie rodzinnym – będą dmuchańce, wata cukrowa i atrakcje dla najmłodszych.

Plaża Open na Dojlidach – sportowa rywalizacja na piasku

Od piątku na plaży miejskiej na Dojlidach rozpoczyna się Plaża Open – ogólnopolski turniej siatkówki plażowej, który po raz 11. zawita do Białegostoku. Tym razem to także eliminacje w ramach Grand Prix Polski kobiet i mężczyzn.

– To nie tylko rywalizacja sportowa, ale również świetna okazja do wypoczynku w jednym z najpiękniejszych miejsc rekreacyjnych w mieście – zachęca wiceprezydent Rafał Rudnicki.

Potańcówka pod parasolkami – muzyczne zakończenie weekendu

Na zakończenie weekendu, w niedzielę od godziny 18:00 do 21:00, ulica Kilińskiego zamieni się w taneczny parkiet. „Potańcówka pod parasolkami” to okazja, by w rytmie muzyki zespołu Raja wspólnie zakończyć pierwszy wakacyjny weekend.

Wydarzenie zostało specjalnie przeniesione z Dni Miasta Białegostoku na kolejny tydzień, by wydłużyć atmosferę letniego świętowania i dać mieszkańcom okazję do dobrej zabawy przy muzyce na żywo.

(pc)