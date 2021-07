Białystok. Na ślubach cywilnych będzie mogło być obecnych więcej gości

Lipiec 29, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Więcej osób będzie mogło uczestniczyć w uroczystości ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białymstoku. Od piątku (30.07) zwiększa się limit osób, które mogą towarzyszyć młodej parze w tym ważnym dla nich dniu.

Maksymalna liczba gości wyniesie 20 osób, bez rozróżnienia czy są to osoby zaszczepione, czy też nie. Do limitu nie wlicza się: pary młodej, świadków, ewentualnie tłumacza, fotografa, muzyków. Wszyscy są zobowiązani do noszenia maseczek.

Zmiany w USC to efekt poprawy sytuacji epidemicznej w kraju oraz odpowiedź na prośby par młodych.

W Białymstoku śluby cywilne odbywają się w budynku przy ulicy Jana Kilińskiego 6. Pałacyk Gościnny został zbudowany w 1771 r. przez hetmana Jana Klemensa Branickiego dla żony Izabeli. W barokowej rezydencji nocowali także liczni goście, których zapraszał hetman, między innymi dworzanie króla Stanisława Augusta, cesarza Józefa II czy księcia Pawła, późniejszego cara Rosji. Po śmierci Izabeli budynek, wraz z zespołem pałacowo-ogrodowym, wszedł w posiadanie cara Aleksandra I. Od drugiej połowy XIX w. do 1939 r. mieściły się w nim restauracje i kawiarnie.

Dziś znajduje się tam Urząd Stanu Cywilnego – Pałacyk Ślubów. Budynek służy także prezydentowi Białegostoku do celów reprezentacyjnych. (mt)