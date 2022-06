Białystok walczy o rowerowy puchar

Czerwiec 1, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Białystok dołączył do niej po raz czwarty. Organizatorem zabawy, propagującej jazdę rowerem i aktywny wypoczynek, jest Bydgoszcz. Kilometry można kręcić od 1 do 30 czerwca.

Rywalizacja to nie tylko tytuł i puchar dla najlepszego miasta. To również nowe stacje naprawy rowerów – dla najlepszych trzech miast – oraz wyróżnienia indywidualne. Najlepsi rowerzyści kręcący kilometry dla Białegostoku otrzymają vouchery do sieci sklepów sportowych.

Udział w tej zabawie jest bardzo prosty. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta” i wybrać Białystok jako miasto, dla którego będą zbierane kilometry. Aplikacja działa na terenie całego świata. W rywalizacji będzie liczył się każdy kilometr przejechany w czerwcu. Udział w zabawie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny.

– Zachęcamy białostoczan do udziału w rowerowej rywalizacji miast. To szansa na wspólne promowanie aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej, jako alternatywnego środka transportu – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Już 9 czerwca w godzinach 12:00-16:00 zaplanowano wydarzenie pod hasłem „Dbam o rower”. Na parkingu przed budynkiem Centrum Aktywności Społecznej zostanie rozstawiony namiot, będzie to bezpłatny punkt przeglądu jednośladów (podstawowy przegląd rowerów, regulacja hamulców i przerzutek, smarowanie łańcucha, regulacja kierownicy, pompowanie kół).

W ubiegłym roku, w tej rowerowej rywalizacji Białystok zajął 4. miejsce w kategorii miast powyżej 200 tys. mieszkańców, a w ogólnej klasyfikacji znalazł się na 43. miejscu. Uczestnicy przejechali dla Białegostoku ponad 80 tys. kilometrów. (mt)