Białystok. W USK uruchomiono ultranowoczesny rezonans magnetyczny

Maj 4, 2022

źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Pacjencji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku będą badani najnowocześniejszym w Polsce rezonansem magnetycznym. Placówka jest już w posiadaniu takiego aparatu.

Dzięki urządzeniu diagnostyka będzie szybsza i dokładniejsza, bo rezonans wyposażony jest w innowacyjne rozwiązania, które automatycznie dopasowują parametry skanowania indywidualnie dla każdego pacjenta.

– Kluczowym elementem całości procesu leczniczo-terapeutycznego jest diagnostyka i to nowe urządzenie daje nam szansę na przyspieszenie, ale też na zobaczenie dużo więcej niż dotychczas. Przy właściwej szybkiej diagnostyce mamy szansę na to, żeby tym pacjentom pomóc. Skorzystają pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, neurochirurgicznymi, ale też z każdej innej dziedziny, ponieważ będziemy mogli szybciej wdrożyć odpowiednią terapię – wyjaśniał dyrektor USK w Białymstoku dr hab. Jan Kochanowicz.

Rezonans będzie wykorzystywany także do badań naukowych.

– Rzeczywiście, jest to bardzo nowoczesne urządzenie, jest to urządzenie, które jest nam bardzo potrzebne, także do rozwoju naszej działalności związanej z nauką. Urządzenie, które ma wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji, która powoduje, że ten obraz jest dodatkowo, w sposób specyficzny analizowany. Cieszymy się, że będziemy mogli rozwijać ten obszar naszego działania, także w zakresie badań naukowych, bo takie badania w szpitalu klinicznym są prowadzone, muszą być prowadzone i są nam potrzebne – dodawał rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Adam Krętowski.

Rezonans kosztował blisko pięć milionów złotych. (ea)