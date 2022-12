Białystok. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym urodziły się trojaczki

Grudzień 19, 2022

Trojaczki urodziły się USK w Białymstoku/fot. źródło Uniwerystecki Szpital Kliniczny

Potrójne szczęście, trojaczki: Grześ, Zuza i Alicja przyszły na świat w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Matką jest pani Elwira – pielęgniarka na co dzień pracująca w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Dzieci są zdrowe, a rodzice szczęśliwi.

Dwie dziewczynki i jeden chłopiec przyszły na świat w USK 15 grudnia; urodziły się w 35 tygodniu ciąży, a przy porodzie dostały 10 punktów w skali Apgar. Chłopczyk waży 2650 g, a dziewczynki – 2100 i 1940 gramów. Grześ jest już razem z mamą, natomiast Zuza i Alicja pozostają jeszcze na oddziale wcześniaków. Ich stan jest dobry. Szczęśliwi rodzice cieszą się, że mają chłopca i dwie dziewczynki, a wszyscy są zdrowi – informuje Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzecznik szpitala.

W tym roku to pierwszy poród trojaczków w USK. – Poprzednie narodziny trojaczków (trzech chłopców) były w październiku 2020 roku. Natomiast czworaczki w naszym szpitalu przyszły na świat 13, 14 lat temu i to był jedyny przypadek w historii szpitala – dodaje Katarzyna Malinowska-Olczyk. – W USK porody trojacze zdarzają się raz w roku, raz na dwa lata, ale za to bliźniacze są dość częste, nawet kilkanaście razy w roku. (at)

O narodzinach trojaczków w USK mówi Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzecznik szpitala.