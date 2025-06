Białystok w rytmie undergroundu: koncert Przechery, Lazy Giants i Berliner Lvft już 4 czerwca!

3 czerwca, 2025

Miłośnicy alternatywnych brzmień nie mogą tego przegapić. Już w środę 4 czerwca, w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku odbędzie się koncert trzech niepokornych formacji – podlaskich Przecher, amerykańsko-europejskiego Lazy Giants i berlińskiego Berliner Lvft. Patronem medialnym koncertu jest Radio Akadera.

Lazy Giants – emocje na dwa kontynenty

Awangardowa grupa z San Francisco i Europy Wschodniej – Lazy Giants to mieszanka shoegaze’u, punkowej surowości i postrockowej głębi. Ich brzmienie to dźwiękowa podróż przez dekady muzycznych eksperymentów. W Polsce wystąpią po raz pierwszy – i z pewnością nie ostatni.

Berliner Lvft – grunge z berlińskich piwnic

To kwartet, który wyciąga esencję z noise’u, grunge’u i współczesnego rocka alternatywnego. Na scenie Berliner Lvft są wulkanem energii, łącząc melancholię z hałasem i sceniczną charyzmą. Ich koncerty to więcej niż muzyka – to katharsis.

Przechery – gospodarze, którzy nie biorą jeńców

Znani z bezczelnego humoru i postpunkowej zadziorności, Przechery to lokalna duma Podlasia. Zagrali już na trzech kontynentach, przyjaźnią się z muzykami z Berlina i Kalifornii, a teraz zapraszają ich na wspólne uderzenie w Zmianie Klimatu. Będzie moc, będzie pogo, będą smalec i ogóry. (hp)