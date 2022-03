Białystok. W punkcie recepcyjnym na dworcu uchodźcy znajdą szybką pomoc

Marzec 2, 2022

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Ponad dwudziestu Ukraińców skorzystało z punktu recepcyjnego uruchomionego na dworcu PKP w Białymstoku. To tu, uciekający przed wojną w Ukrainie, po przyjeździe do stolicy Podlasia, mogą skorzystać z pierwszej pomocy.

– Pierwszym elementem, który w tym miejscy jest najważniejszy do realizacji, to z jednej strony rozpoznanie potrzeb i zebranie informacji o osobach, które tutaj przyjechały, udzielenie im wstępnej pomocy, a następnie przewiezienie ich do ośrodków, które udzielą już profesjonalnego wsparcia – wyjaśniał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W pracę w punkcie zaangażowani są żołnierze WOT-u, urzędnicy miejscy oraz wojewódzcy.

– Oczywiście też się włączyliśmy na prośbę wojewody, który ten punkt zorganizował. Wydelegowaliśmy do tego miejsca osoby z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przygotowane pod względem językowym, władające ukraińskim, do tego, żeby pomagały uchodźcom. Na dworcu PKS też są specjalne informacje i oznaczenia, że na dworcu PKP jest punkt recepcyjny – mówił marszałek Artur Kosicki.

– Jako władze samorządowe staramy się stanąć na wysokości zadania, dlatego, że ta wojna jest również naszą wojną. To jest tak naprawdę wojna cywilizacyjna, to jest wojna między Wschodem a Zachodem. Dlatego będziemy wspierać Ukrainę, naszą rolą jest pomaganie tym, którzy przed tą wojną uciekli, szczególnie dzieciom i kobietom – dodawał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Punkt recepcyjny na dworcu PKP jest czynny przez całą dobę. (ea)