Białystok. W jednej z galerii utworzono punkt szczepień przeciwko COVID – 19

Sierpień 20, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przy okazji zakupów… można się zaszczepić. W galerii Alfa uruchomiono punkt szczepień przeciwko COVID – 19.

Nie trzeba wcześniej się rejestrować, wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty. Punkt szczepień zlokalizowany jest na drugim piętrze, czynny jest między 15,00 a 19,00, od poniedziałku do soboty i w niedziele handlowe.

Preparaty Pfizera oraz Johnson&Johnson podaje zespół Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

– Jest to bardzo przyjazna forma szczepienia – nie wymaga wcześniejszej rejestracji, wszystko odbywa się w bezpieczny sposób i można z niej skorzystać np. przy okazji zakupów. Zachęcam do tego wszystkich, bo jesień wróży nam wzrost zachorowań i warto być na to przygotowanym – podkreślała wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii prof. Joanna Zajkowska.

Podlaski Urząd Wojewódzki przyznaje, że widzi zasadność organizowania plenerowych punktów, bo tylko w miniony weekend w takich miejscach zaszczepiło się 1100 osób.

– Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, jak ważne są szczepienia w walce z epidemią, która nas dotknęła. W tej chwili działa na terenie naszego województwa ponad 300 punktów szczepień (populacyjnych, powszechnych i aptecznych), ale obserwujemy również zmniejszenie dynamiki szczepień – daleko nam jeszcze do zbiorowej odporności, dlatego podejmujemy różne działania, by przybliżyć szczepienia mieszkańcom województwa – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W województwie podlaskim wykonano już ponad milion szczepień, ale ok. 40% mieszkańców jest w pełni zaszczepionych, w Polsce – 18 milionów. (ea)