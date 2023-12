Białystok w czołówce rankingu Komisji Europejskiej

29 grudnia, 2023

Białostoczanie pozytywnie oceniają zmiany, które zaszły w mieście w ostatnim pięcioleciu.

Stolica Podlasia znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu Komisji Europejskiej, pod względem poprawy jakości życia.

Badaniem objęto 83 miasta w Europie. W Polsce ankiety przeprowadzono w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Przeanalizowano w sumie ponad 71 tys. wypełnionych kwestionariuszy.

Autorzy opracowania podkreślają, że pomiędzy rokiem 2019 , a obecnym w większości miast znacznie spadł poziom zadowolenia mieszkańców, na co wpływ miała przede wszystkim pandemia koronawirusa.

Białystok bardzo dobrze wypadł w kategorii satysfakcji z miejsca zamieszkania. 92% mieszkańców jest zadowolonych z miasta, w którym mieszka, a 93% ankietowanych oceniło pozytywnie Białystok jako miejsce życia. 62% ankietowanych uważa, że poprawiła się jakość życia w Białymstoku. To najlepszy wynik ze wszystkich badanych miast.

Ponadto 89% ankietowanych w Białymstoku wyraziło zadowolenie z czystości w mieście, co stawia nasze miasto na pozycji wicelidera – zaraz za Luxemburgiem (93%). Z kolei z jakości powietrza w mieście zadowolonych jest 85% mieszkańców, a to daje nam 7. miejsce w Europie.

Pełna treść raportu 'Jakość życia w europejskich miastach’ dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej. (jł)