Białystok w czasie epidemii. Coraz chętniej dzwonimy po wsparcie psychologiczne

W Białymstoku zwiększa się liczba telefonów do specjalistów z prośbą o wsparcie w czasie epidemii koronawirusa. Bezpłatnych konsultacji udziela już ponad trzydziestu terapeutów.

Psychoterapeuci uspokajają: strach jest teraz czymś zupełnie normalnym i to nie jest oznaka naszej słabości.

– Jest to normalna reakcja naszego organizmu. Boimy się, ale ten lęk – choć jest bardzo trudnym uczuciem – będzie też nam pomagał chronić siebie. Będzie nam pomagał być ostrożnym, uważnym, będzie nas też zachęcał do przestrzegania różnych zasad związanych z ograniczeniami i z ryzykiem zarażenia. Także nie bójmy się lęku – mówi psychoterapeutka Anna Zawistowska-Kiercel.

Jeśli jednak lęk jest wszechogarniający i utrudniający nam codzienne funkcjonowanie to powinniśmy szukać wsparcia.

– Naszą rolą w tych dyżurach jest to, aby dana osoba uzyskała jak najszybciej pomoc psychologiczną czy psychiatryczną, także też odsyłamy do placówek. Ponadto udzielamy psychoedukacji; wspieramy, gdy ktoś np. doświadcza po raz pierwszy w życiu ataku lęku panicznego, który może przerażać, gdy ktoś nie zna jego objawów, nie wie na czym to polega. Opowiadamy także o różnych technikach behawioralnych radzenia sobie z lękiem. To wszystko jest uzależnione od tego, z jakim problemem osoba do nas dzwoni – dodaje Zawistowska-Kiercel.

Z psychoterapeutką Anną Zawistowską-Kiercel rozmawia Krzysztof Sadowski:

Grafik dyżurów:

Poniedziałek

9.00-12.00

Ewa Żmudzka tel. 608 204 684

10.00-11.00

Krzysztof Fiedorczuk tel. 519 073 256

10.30-11.30

Adrianna Naruk tel. 506 007 723

12.00-13.00

Angelika Urban tel. 534 948 180

Jarosław Żukowski tel. 664 951 924

Ewelina Siemieńczuk tel. 508 289 829

12.30-14.00

Dorota Chmielewska tel. 607 168 358

13.00-14.00

Krystyna Wysocka tel. 606 935 210

15.00-16.00

Joanna Bogusz Pasternak tel. 608 071 177

15.00-17.00

Ewa Rojek tel. 504 412 885

17.00-19.00

Agnieszka Mudrewicz tel. 669 263 090

18.00-20.00

Anna Arcisz tel. 696 411 726

19.20-20.20

Anna Zawistowska-Kie rcel tel.886 607 248

Wtorek

10.00-11.00

Małgorzata Chojnowska tel. 602 441 153

10.30-11.30

Ewelina Siemieńczuk tel. 508 289 829

11.00-12.00

Iwona Kiercul tel. 503 891 670

12.00-13.00

Kinga Jaromińska tel. 504 186 846

11.00-13.00

Joanna Jurowska tel. 459 302 975

12.00-14.00

Erwin Jaroszewicz tel. 530 223 793

Beata Skowrońska tel. 668 773 772

15.00-16.00

Magdalena Popławska tel. 605 988 285

17.00-18.00

Barbara Żukowska tel. 606 953 066

18.00-19.00

Jarosław Żukowski tel. 664 951 924

18.00-20.00

Anna Ciężkowska tel. 515 076 701

19.00-20.00

Jakub Macewicz tel. 501 265 440

Środa

8.00-10.00

Wioleta Kujawa-Brzezińs ka tel. 603 704 720

8.00-10.00

Artur Brzeziński tel. 600 970 711

11.00-12.00

Joanna Jurowska tel. 459 302 975

11.00-13.00

Beata Skowrońska tel. 668 773 772

12.00-14.00

Urszula Kalisz tel. 609 766 468

13.00-16.00

Beata Jagielska-Cicho cka tel. 660 044 384

15.00-16.00

Magdalena Kloskowska tel. 666 703 123

15.00-17.00

Anna Arcisz tel. 696 411 726

16.00-18.00

Kinga Kujawa tel. 691 840 387

17.00-19.00

Anna Koszałkowska tel. 791 271 059

Czwartek

8.00-10.00

Aleksandra Małus tel. 512 380 712

10.00-11.00

Katarzyna Dallemura Grześ tel. 600 646 755

10.00-14.00

Damian Małus tel. 510 386 989

11.00-12.00

Angelika Urban tel. 534 948 180

11.00-13.00

Beata Skowrońska tel. 668 773 772

12.00-13.00

Joanna Jurowska tel. 459 302 975

15.00-16.00

Magdalena Kloskowska tel. 666 703 123

17.00-18.00

Magdalena Popławska tel. 605 988 285

18.00-19.00

Jakub Macewicz tel. 501 265 440

Piątek

7.00-10.00

Katarzyna Walesiuk tel. 600 768 338

8.00-9.00

Kinga Jaromińska tel. 504 186 846

9.00-10.00

Barbara Żukowska tel. 606 953 066

10.00-11.00

Beata Jagielska-Cicho cka tel. 660 044 384

11.00-12.00

Krystyna Wysocka tel. 606 935 210

Joanna Adamska tel. 602 705 804

Małgorzata Szewczyk-Nowak tel. 601 373 174

11.00-13.00

Ewa Matwiejuk tel. 507 981 478

Anna Arcisz tel. 696 411 726

Beata Skowrońska tel. 668 773 772

12.00-13.00

Iwona Kiercul tel. 503 891 670

12.00-14.00

Kamil Koszałkowski tel. 509 941 779

13.00-14.00

Katarzyna Żywno tel. 604 557 467

13.00-15.00

Urszula Kalisz tel. 609 766 468

15.00-17.00

Agnieszka Popławska tel. 530 755 100

17.00-19.00

Joanna Szmurło tel. 509 980 220

Sobota

9.00-11.00

Erwin Jaroszewicz tel. 530 223 793

11.00-13.00

Krzysztof Fiedorczuk tel. 519 073 256, 729 807 415

11.00-14.00

Sylwia Kowalska tel. 883 900 123

13.00-14.00

Joanna Jurkowska tel. 459 302 975

Niedziela

9.00-11.00

Erwin Jaroszewicz tel. 530 223 793

10.00-13.00

Michał Chmay tel. 537 999 301

11.00-14.00

Sylwia Kowalska tel. 883 900 123

Istnieje też możliwość telefonicznej konsultacji z psychiatrą, zapisy 85 733 35 16.